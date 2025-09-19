Стоматолог предупредил, что стресс может разрушить зубы

Хронический стресс оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе страдают и зубы, предупредил в разговоре с "Газетой.Ru" стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог "СМ-Стоматология" Павел Лысенков, передает Day.Az.

Одной из причин врач назвал влияние кортизола (гормона стресса) на полость рта. При стрессовых ситуациях его уровень в крови повышается, что приводит к нарушению слюноотделения. Сухость во рту становится причиной ослабления естественной защиты эмали от бактерий. В результате повышается риск развития кариеса и других стоматологических заболеваний.

"Бруксизм - одно из самых распространенных последствий хронического стресса. Это состояние характеризуется непроизвольным скрежетом зубов, чаще всего возникающим во время сна. Основные проявления бруксизма включают: стираемость зубной эмали; появление трещин на поверхности зубов; нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава", - продолжил стоматолог.

При этом он подчеркнул, что самостоятельное лечение бруксизма невозможно. При появлении первых признаков необходимо обратиться к специалисту для подбора правильной терапии.

Также врач обратил внимание, что стрессовые ситуации нередко приводят к развитию вредных привычек, негативно влияющих на здоровье полости рта. Так, например, усиливается желание курить, что приводит к потемнению эмали, разрушению тканей зубов и воспалению десен. Употребление алкоголя, в свою очередь, оказывает негативное влияние на общее состояние полости рта, слюноотделение и защитные функции слизистой оболочки.

Для сохранения здоровья зубов в период стресса специалист посоветовал регулярно посещать стоматолога, следить за гигиеной полости рта, контролировать уровень стресса и избегать вредных привычек.