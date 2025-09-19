19 сентября 2025

19 сентября 2025 15:17

Стоматолог предупредил, что стресс может разрушить зубы

Хронический стресс оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе страдают и зубы, предупредил в разговоре с "Газетой.Ru" стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог "СМ-Стоматология" Павел Лысенков, передает Day.Az.

Одной из причин врач назвал влияние кортизола (гормона стресса) на полость рта. При стрессовых ситуациях его уровень в крови повышается, что приводит к нарушению слюноотделения. Сухость во рту становится причиной ослабления естественной защиты эмали от бактерий. В результате повышается риск развития кариеса и других стоматологических заболеваний.

"Бруксизм - одно из самых распространенных последствий хронического стресса. Это состояние характеризуется непроизвольным скрежетом зубов, чаще всего возникающим во время сна. Основные проявления бруксизма включают: стираемость зубной эмали; появление трещин на поверхности зубов; нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава", - продолжил стоматолог.

При этом он подчеркнул, что самостоятельное лечение бруксизма невозможно. При появлении первых признаков необходимо обратиться к специалисту для подбора правильной терапии.

Также врач обратил внимание, что стрессовые ситуации нередко приводят к развитию вредных привычек, негативно влияющих на здоровье полости рта. Так, например, усиливается желание курить, что приводит к потемнению эмали, разрушению тканей зубов и воспалению десен. Употребление алкоголя, в свою очередь, оказывает негативное влияние на общее состояние полости рта, слюноотделение и защитные функции слизистой оболочки.

Для сохранения здоровья зубов в период стресса специалист посоветовал регулярно посещать стоматолога, следить за гигиеной полости рта, контролировать уровень стресса и избегать вредных привычек.


Просмотров: 139

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

09:45

  • 322
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 951
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 108
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 278
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 001
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 020
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 724
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 861
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 215
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 244
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева