Психолог объяснил, как защититься от газлайтинга и сохранить себя

Газлайтинг - один из наиболее опасных видов психологического насилия, целью которого является разрушение связи жертвы с собственной реальностью. Основная задача манипулятора (газлайтера) - это присвоение силы другого человека для личных целей, будь то финансовые, эмоциональные или карьерные.

Как передает Day.Az, о том, как сохранить ясность мышления в отношениях и на работе, рассказал 19 сентября "Известиям" бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО "Вместе.ПРО" Александр Бережной.

"Газлайтинг свойствен психоэмоционально незрелым личностям. Модель борьбы и стремление к подчинению других людей направлены на компенсацию личной боли и отсутствующей любви как источника жизни. Газлайтер удовлетворяет потребность в энергии через "питание" деструктивными эмоциями человека", - сказал эксперт.

По словам Бережного, основной механизм газлайтинга - это создание искусственной реальности, в которую манипулятор вводит жертву. Он предоставляет ложную информацию, искажая реальность, чтобы затем представить себя спасителем. Например, газлайтер может сфальсифицировать детали подготовки проекта, затем вмешаться, исправить "ошибки", а после внушить человеку, что он сам был виноват в недоразумении. Это разрушает внутреннюю уверенность жертвы и подрывает ее опору.

Чтобы защититься от газлайтинга и сохранить ясность мышления, психолог предложил восемь ступеней недосягаемости. Основой защиты является внутреннее чувство целостности и ценности. Ключевые шаги: осознание собственных эмоций, определение личных ценностей и целей, а также способность вести честный и прямой диалог. Важно научиться понимать мотивы окружающих и принимать решения на основе собственных потребностей и ценностей, а не из страха или чувства вины.

"Данный алгоритм направлен на повышение эмоционального иммунитета от газлайтинга и качественное улучшение личных и рабочих отношений, а не противоборство с газлайтером", - заключил эксперт.