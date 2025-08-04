4 августа 2025

4 августа 2025 09:41

Популярный в 90-х аксессуар вновь стал трендом

Популярный в 1990-х годах аксессуар вновь стал трендом летом 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Vogue.

В моду вернулись кольца для пальцев ног. Подобные украшения продемонстрировали многие знаменитости, включая пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny, американскую телезвезду и модель Кайли Дженнер и барбадосскую певицу Рианну. Также их носили манекенщицы на показах брендов Rabanne и Burberry.

При этом отмечается, что в настоящее время кольца для пальцев отличаются большим разнообразием. Например, они могут быть выполнены из драгоценных металлов, украшены бриллиантами и символами знаков зодиака или оказаться помолвочными.

В свою очередь, креативный директор бренда Simuero Росио Гальярдо из Валенсии описал клиентку, образ которой гармонично дополнят указанные украшения. "У нее есть чувство юмора, и она не воспринимает все слишком серьезно, особенно себя. Она понимает, что мода - это развлечение, а не то, над чем нужно ломать голову. Никаких громких заявлений, никаких идеальных нарядов. Просто много солнца, минимум предрассудков и огромное желание проводить время на свежем воздухе", - заявил он.


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