29 июля 2025

29 июля 2025 17:08

Стилист Лисовец назвал легкую неухоженность трендом осени

Российский стилист Владислав Лисовец назвал тренды на осень 2025 года.

Как передает Day.Az, его комментарий приводит "Газета.Ru".

По словам эксперта, в грядущем сезоне будут модными женственные образы в стиле бохо-шик.

"Такая легкая неухоженность, как будто вы вчера были с укладкой и прической, с макияжем, а сегодня у вас такое вот легкое, остаточное", - пояснил собеседник издания.

Кроме того, он отметил, что актуальность начнет утрачивать спортивная обувь, на смену которой придут элегантные фасоны.

"Сапоги, туфли, каблук этой осенью номер один", - заявил специалист.


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