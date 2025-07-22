Стилист рассказала, как выбрать модный зонт

Пестрый зонт может испортить весь остальной образ, поэтому лучше выбирать прозрачный или однотонный вариант.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Ольга Ким. Она посоветовала при выборе зонта ориентироваться на цветовую гамму остального гардероба.

"Зонт стоит грамотно выбирать, потому что это достаточно большой по площади аксессуар, и он визуально очень влияет на ваш образ. Если вы одеты под офис, с таким лоском, с шиком, в классической манере или даже в какой-то парадной манере, бабушкин зонтик с цветочками а-ля павлопосадские платки погубит весь ваш образ. Очень важно, чтобы зонт был стильным. Я рекомендую рассматривать зонт прозрачный, который будет точно ко всему подходить, это беспроигрышный вариант. Чаще всего прозрачные зонты - это зонт трость, его не всегда удобно носить. Можно выбрать небольшой складной зонт, но однотонный, в каком-то нейтральном цвете с учетом того, что этот цвет будет подходить к вашему гардеробу. Если вы любите больше светлые, кремовые тона, возьмите бежевый зонт. Если вы предпочитаете больше черного, носите темно-синее, то выберите зонт либо черный, либо серый - нейтральный цвет, который будет со всем сочетаться", - сказала она.

Ким уточнила, что леопардовый принт продолжает оставаться в тренде, поэтому зонт с таким рисунком может стать красивым акцентом в образе.

"Если вы любите акценты, можно выбрать зонт с принтом, но смотрите, чтобы принт был современным. Например, сейчас продолжает быть актуальным леопардовый принт, можно зонт с леопардовым принтом выбрать, но тут нужно, чтобы он тоже сочетался. Если у вас большинство одежды что в бежевой, коричневой гамме или в черной, то леопардовая зона станет интересным, красивым акцентом", - добавила она.