22 июля 2025

22 июля 2025 16:24

Стилист рассказала, как выбрать модный зонт

Пестрый зонт может испортить весь остальной образ, поэтому лучше выбирать прозрачный или однотонный вариант.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала стилист Ольга Ким. Она посоветовала при выборе зонта ориентироваться на цветовую гамму остального гардероба.

"Зонт стоит грамотно выбирать, потому что это достаточно большой по площади аксессуар, и он визуально очень влияет на ваш образ. Если вы одеты под офис, с таким лоском, с шиком, в классической манере или даже в какой-то парадной манере, бабушкин зонтик с цветочками а-ля павлопосадские платки погубит весь ваш образ. Очень важно, чтобы зонт был стильным. Я рекомендую рассматривать зонт прозрачный, который будет точно ко всему подходить, это беспроигрышный вариант. Чаще всего прозрачные зонты - это зонт трость, его не всегда удобно носить. Можно выбрать небольшой складной зонт, но однотонный, в каком-то нейтральном цвете с учетом того, что этот цвет будет подходить к вашему гардеробу. Если вы любите больше светлые, кремовые тона, возьмите бежевый зонт. Если вы предпочитаете больше черного, носите темно-синее, то выберите зонт либо черный, либо серый - нейтральный цвет, который будет со всем сочетаться", - сказала она.

Ким уточнила, что леопардовый принт продолжает оставаться в тренде, поэтому зонт с таким рисунком может стать красивым акцентом в образе.

"Если вы любите акценты, можно выбрать зонт с принтом, но смотрите, чтобы принт был современным. Например, сейчас продолжает быть актуальным леопардовый принт, можно зонт с леопардовым принтом выбрать, но тут нужно, чтобы он тоже сочетался. Если у вас большинство одежды что в бежевой, коричневой гамме или в черной, то леопардовая зона станет интересным, красивым акцентом", - добавила она. 


Просмотров: 50

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 259
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 383
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 339
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 2 634
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 519
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 438
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 148
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 7 794
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 214
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 11 954
Самая модная обувь осени 2022 года