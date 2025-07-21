Рита Ора назвала раздражающий ее модный тренд

Британская певица Рита Ора назвала модный тренд, который ее раздражает.

Как передает Day.Az, соответствующее интервью с онлайн-магазином Off Trend появилось в TikTok.

Поп-исполнительница заявила, что она терпеть не может подкладки у длинных юбок. "Если ты носишь длинную юбку, я не хочу видеть подкладку, доходящую до середины ног. Она должна быть полностью прозрачная или пускай полностью закрывает ноги", - объяснила она.

В то же время пользователи сети упомянули в комментариях ее коллекцию летней одежды, которую она недавно представила вместе с брендом Primark. Оказалось, что в ней есть несколько юбок подобного дизайна. "Это так, так смешно", "Она знает о своей коллекции с Primark?", "Извини, но я купила у тебя юбку с подкладкой", "Мой красный флаг - это коллекция в Primark", - обсуждали юзеры.