19 июля 2025

19 июля 2025 11:46

Ведущий «Модного приговора» назвал трендовую футболку на лето

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал трендовую футболку на лето. Об этом он написал в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Судя по всему, нас ждет новый виток популярности фанатских футболок с концертов любимых артистов. Если у вас пока нет возможности достать ту самую футболку с Бритни от Balenciaga, то очень вам советую отправиться в винтажки или секонд-хэнды. Обычно там такого добра навалом и, на мой взгляд, "видавшая виды" находка будет куда трушней и аутентичней, чем купленная новая "под винтаж", - написал Рогов.


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