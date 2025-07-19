Ведущий «Модного приговора» назвал трендовую футболку на лето

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал трендовую футболку на лето. Об этом он написал в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Судя по всему, нас ждет новый виток популярности фанатских футболок с концертов любимых артистов. Если у вас пока нет возможности достать ту самую футболку с Бритни от Balenciaga, то очень вам советую отправиться в винтажки или секонд-хэнды. Обычно там такого добра навалом и, на мой взгляд, "видавшая виды" находка будет куда трушней и аутентичней, чем купленная новая "под винтаж", - написал Рогов.