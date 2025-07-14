14 июля 2025

14 июля 2025 10:22

Пять фасонов обуви из 80-х вернулись в моду летом 2025 года

Пять фасонов популярной в 1980-х годах обуви вернулись в моду летом 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая версия журнала Vogue.

Так, актуальными вновь стали двухцветные лодочки. Отмечается, что подобная модель была в том числе продемонстрирована брендом Chanel на шоу в 1982 году.

Кроме того, число трендов пополнили балетки, туфли с открытой пяткой и модели с Т-образным ремешком, а также оксфорды. При этом если в прошлом последние являлись частью андрогинных образов, то в настоящее время их предлагается сочетать с вещами в женственном стиле, отметили журналисты. Например, с платьями фасона бэби-долл, такими как на показе весенне-летней коллекции 2025 года марки Loewe.


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