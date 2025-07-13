13 июля 2025

13 июля 2025 10:29

Девушки ринулись в аптеки за модной вещью

Гладкие ободки, которые являются фишкой стиля невестки 35-го президента США Джона Кеннеди Кэролин Бессетт, стали трендом в 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Post (NYP).

Согласно материалу, девушки ринулись в аптеки за вещью модного бренда Charles J. Wahb, которые, помимо Бессетт-Кеннеди, в 1990-е носили и другие звезды A-листа. Отмечается, что на возрождение популярности аксессуара повлиял скорый выход сериала "Американская история любви" о жизни именитой пары.

Фармацевты Ян и Алек Гинзберг подтверждают, что спрос на ободки как у Бессетт-Кеннеди значительно вырос благодаря огромному количеству видео о стиле знаменитости в TikTok. "Эти ободки стоят своего хайпа! Они действительно качественные и разнообразные", - подытожила визажистка Оливия Барад.


Просмотров: 91

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 140
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 279
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 231
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 2 494
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 409
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 325
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 046
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 7 681
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 108
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 11 854
Самая модная обувь осени 2022 года