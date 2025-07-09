Рыбацкий стиль стал трендом лета 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Отмечается, что в текущем сезоне миллениалы и зумеры демонстрируют повышенный интерес к таким поисковым запросам, как "рыбная сумка", "татуировка в виде сардины" и "рыбацкие сандалии". К тому же наряды в рыбацком стиле и образы морской эстетики доминировали на подиумах во время прошедших Недель моды в Нью-Йорке.

Особую популярность обрел маникюр с рисунками чешуи, а также изображением различных видов рыб. "На самом деле мне просто хотелось запечатлеть ностальгию по рыбалке, на которую я ходил в детстве. Отсюда и появился такой дизайн, который завирусился в соцсетях", - так моду описала мастер по маникюру Кэмерон Шорт.