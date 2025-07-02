2 июля 2025

2 июля 2025 12:23

Микрошорты из 2000-х вернутся в моду

Один популярный в 2000-х годах предмет гардероба вернется в моду летом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая версия журнала Vogue.

Речь идет о микрошортах, которые в прошлом активно носили знаменитости. Среди них - певицы Мадонна и Кайли Миноуг, а также манекенщица Кейт Мосс. В настоящее время мужские и женские версии данного предмета гардероба включили в свои коллекции многие известные бренды, в том числе Miu Miu, Zara, Martine Rose, Canada Goose, Isabel Marant и Stella McCartney.

В свою очередь, журналисты посоветовали носить микрошорты с топами, сетчатыми колготками, высокими или грубыми сапогами.


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