Белые джинсы возвращаются: гид по актуальным образам

Считаете, что белые джинсы - только для лета? Настало время пересмотреть этот стереотип. Это базовая вещь, которая способна работать круглый год.
Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, белые джинсы универсальны, элегантны и при правильной подаче легко становятся главным акцентом образа. Главное - найти подходящий фасон: высокая посадка, средняя или низкая - выбор за вами. Да, светлая ткань требует немного больше внимания, но поверьте: результат стоит усилий.
Как носить белые джинсы в 2025 году
Мы собрали для вас пять стильных образов, которые помогут вдохновиться и примерить белое джинсовое великолепие по-новому.
1. Кардиган в главной роли
Кардиган - идеальный спутник белых джинсов. Носите его нараспашку поверх белой футболки или застегните наполовину с мешковатыми брюками - получится уютный и стильный образ для весенней прохлады.
2. Акцент на талию
Хотите подчеркнуть фигуру? Добавьте ремень. Этот простой элемент придаст силуэту четкость и сделает образ более собранным и выразительным.
3. Многослойность - наше всё
Играйте с оттенками, добавляйте жилеты, рубашки, куртки - создавайте сложные многослойные ансамбли. Белые джинсы здесь станут отличной базой.
4. Сочетание с тёплым оттенком кожи
Такая комбинация - почти классика. Белые джинсы и кожаные элементы цвета табака (куртка, сумка, ботинки) смотрятся невероятно гармонично.
5. Плетёные детали
Летние аксессуары - соломенные сумки, эспадрильи - ещё долго будут актуальны в межсезонье. Они добавляют лёгкости и создают настроение отдыха даже в городе.
Не бойтесь экспериментировать
Нейтральные оттенки, вроде экрю, синего или чёрного, всегда выигрышно сочетаются с белыми джинсами, делая образ "дороже" визуально. А смелые акценты в виде платков, обуви или сумок - отличный способ внести живость.