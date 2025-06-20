Ведущий «Модного приговора» назвал три главных оттенках лета

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал три главных оттенка лета.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Telegram-канале.

"3 главных цвета и 3 главные текстуры на лето 2025. Наивный розовый и воздушные материалы. Сливочное масло и струящиеся текстуры. "Хрустящий" голубой и накрахмаленный хлопок", - написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий "Модного приговора" посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить "желейную". По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.