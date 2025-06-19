Визажист Меган Маркл раскрыл секрет ее красоты

Визажист Дэниел Мартин раскрыл секрет красоты жены принца Гарри, актрисы Меган Маркл.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует Page Six.

По его словам, принцип "увлажнение без утяжеления" - главный ключ к сияющей коже лица 43-летней знаменитости. "Я делаю акцент на прозрачных слоях, как в уходовых средствах, так и в средствах для макияжа. Вместо того чтобы чрезмерно корректировать, я улучшаю то, что уже есть", - отметил специалист.

Мартин объяснил, что он наносит тональный крем точечно, чтобы кожа выглядела максимально естественно.

"Когда я работаю с Меган и хочу, чтобы ее веснушки были видны, я обычно наношу тональный крем небольшой кистью. Увлажненная кожа - это контролируемый и стратегический процесс, здесь речь идет о сиянии в нужных местах: на верхней части скул, переносице, веках и верхней губе", - подчеркнул он.