22 июня 2025

22 июня 2025 18:51

Чем заменить кофе для «мягкого» эффекта бодрости?

Замена кофе на порошковый японский зеленый чай матча позволяет добиться более мягкого бодрящего эффекта. Это объясняется содержанием во втором варианте напитка L-теанина, который замедляет усвоение кофеина.

Как передает Day.Az, об этом изданию WellnessPulse рассказала диетолог Эшли Бертумье (США).

Врач объяснила, что кофе и матча богаты антиоксидантами - веществами, которые замедляют или предотвращают окисление клеток, обезвреживая свободные радикалы (нестабильные молекулы). Также оба напитка содержат кофеин - природное стимулирующее вещество, которое повышает активность центральной нервной системы.

Кофеин улучшает концентрацию внимания и умственную работоспособность, однако в некоторых случаях может стать причиной тревожности и учащенного сердцебиения. По словам диетолога, при потреблении японского зеленого чая такие нежелательные эффекты возникают с меньшей вероятностью.

"Типичный латте с матча готовится с использованием одной чайной ложки порошка матча, который содержит около 70 мг кофеина. Примерно столько же содержится в порции эспрессо (60 мг), а чуть больше - в полной чашке сваренного кофе (100 мг)", - отметила эксперт.

Однако бодрящий эффект матча, как правило, длится дольше, чем у кофе. Это, как объясняет доктор Бертумье, происходит благодаря L-теанину.

"L-теанин - это аминокислота, содержащаяся в зеленом чае. Она способствует более плавному подъему энергии, замедляя усвоение кофеина. L-теанин может способствовать расслаблению, снижая вероятность возникновения нервозности", - уточнила диетолог.

Специалист добавила, что матча, как и кофе, потенциально полезны для контроля веса из-за содержания кофеина. Однако порошковый зеленый чай также богат EGCG - типом флавоноида, который, согласно некоторым ранним исследованиям, стимулирует потерю веса. 


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