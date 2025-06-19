19 июня 2025

19 июня 2025 17:35

Названы самые модные цвета лета 2025 года

Редакторы Vogue назвали самые модные цвета лета 2025 года.

Как передает Day.Az, материал опубликован на сайте издания.

В первую очередь модные обозреватели призвали присмотреться к вещам цвета сливочного масла, который заполонил показы мировых брендов. Кроме того, трендовыми стали пыльно-розовый и баклажановый цвета. Актуальности не терял и голубой цвет, особенно популярны стали рубашки, шорты и платья в подобном оттенке.

При этом в целом главным цветом 2025-го по версии Pantone стал тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse ("мокка мусс") - его рекомендуют сочетать с горчичными, коричневыми и голубыми оттенками. В заключение читателям посоветовали приобрести вещи мандаринового цвета, который идеально подойдет для летних образов.


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