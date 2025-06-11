11 июня 2025

11 июня 2025 12:36

Косметолог перечислила вышедшие из моды тренды на внешность

Тренды на внешность, которые уже вышли из моды, перечислила в беседе с "Мослентой" врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова.

Как передает Day.Az, по ее словам, это большие губы, которые еще несколько лет назад были признаком сексуальности, а сейчас люди начали возвращаться к естественной внешности.

Кроме того, уходит тренд и на большую грудь. Теперь, по словам специалиста, женщины все чаще начинают прибегать к тренировкам мышц грудной области, которые помогают улучшить форму и поднять грудь, но без изменения ее естественного размера.

Неприродный загар, продолжила эксперт, также уходит в прошлое. На смену ему приходят светлые, естественные оттенки кожи и уход за ней. Люди все чаще выбирают защиту от солнца и предпочитают сияющую, увлажненную кожу, а не темные "загорелые" тона.

Следующий остающийся в прошлом тренд - массированные брови. По словам Балакеримовой, в последнее время наблюдается рост популярности более тонких и естественных бровей. Важно подчеркнуть их форму, не прибегая к чрезмерным усилиям. Естественный вид, без лишних деталей и "графичности", становится приоритетом.

И последнее - стремление к идеальным формам, которое также теряет актуальность. В наши дни все больше людей начинают отказываться от роли "идеальных моделей" и принимают свое тело таким, какое оно есть. "Движение за принятие себя и разнообразие форм активно набирает популярность. Культ здоровья и физической активности диверсифицирует представления о красоте, так что каждый может быть красив по-своему", - заключила она.


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