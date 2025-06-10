Названы самые модные аксессуары лета в 2025 году

Аксессуары в новом сезоне - это не просто дополнительные детали, а подписи к образу, рассказала дизайнер аксессуаров Надежда Мурсалимова.

Как передает Day.Az, самые модные атрибуты она назвала в беседе с "Лентой.ру".

По словам дизайнера, лето 2025 диктует свободу самовыражения - от утонченного минимализма до смелых художественных акцентов. Так, на одной стороне чистые линии и приглушенные тона, например, сумки с мягким силуэтом, качественной фурнитурой и природной палитрой, которые смотрятся сдержанно, но дорого. На другой - яркость, принты и многослойность.

Ремни в моде широкие, акцентные, но не утилитарные, сообщила собеседница "Ленты.ру", уточнив, что носят их поверх платьев, топов и даже жакетов - они очерчивают силуэт и добавляют дерзости.

"Сумки становятся холстами для самовыражения. Ручная роспись, графика, арт-принты, экспериментальные формы - от сумок-сердец до миниатюрных моделей, которые можно носить на поясе или как браслет. Функциональность уступает место эмоции. А в украшениях царит тактильность и личность: керамика, плетение, асимметрия. Как будто аксессуары созданы вручную и несут в себе историю", - заключила дизайнер.