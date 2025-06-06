6 июня 2025

6 июня 2025 11:42

Кроссовки без шнурков стали трендом

Редакторы французской версии Vogue назвали один необычный вид обуви трендом лета 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о кроссовках без шнурков, которые представили в своих коллекциях такие бренды, как Adidas, Converse, Salomon, New Balance и Bottega Veneta. При этом отмечается, что фасоны данных товаров могут разниться. Так, например, язычок может быть пришит к основной части обуви или отсутствовать, как и задник.

Один из вариантов подобной обуви представляют собой слипоны, которые в 1970-х годах были популяризованы американской маркой Vans, заявили журналисты.


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