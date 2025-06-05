5 июня 2025

5 июня 2025 19:40

Названа модная замена кроссовкам

Журналисты Hola назвали модную замену кроссовкам на лето.

Как передает Day.Az, соответствующий материал опубликован на сайте издания.

По словам модных редакторов, в текущем сезоне актуальность обрели сандалии-шлепанцы, которые обошли по популярности некогда трендовые балетки. Причем модными стали не только классические варианты, но и шлепанцы на платформе, а также модели с крупными камнями в качестве декора и унисекс-шлепанцы ярких цветов, особенно зеленого и желтого.

Помимо этого, обозреватели отметили кожаную обувь на плоском ходу с металлическими элементами или шипами, а также обувь на завязках. Отмечается, что подобные шлепанцы появились в ассортименте многих как люксовых, так и брендов масс-маркета, в том числе Zara, Pull&Bear, Gimaguas и Havaianas.


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