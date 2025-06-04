4 июня 2025

4 июня 2025 12:37

Звездный стилист назвала главные модные тренды лета 2025 года

Звездная стилистка Бри Вельш назвала главные модные тренды на лето 2025 года.

Как передает Day.Az, интервью с ней публикует Page Six.

Имиджмейкер, которая работала, в том числе с актрисой Кэти Холмс, заметила растущий спрос на комфортные образы. По этой причине она порекомендовала читателям обратить внимание на так называемые куртки рабочего, брюки карго и оверсайз-лонгсливы.

Кроме того, по словам Вельш, актуальность обрел стиль бохо, для которого характерны струящиеся платья, блузы с рюшами и топы-трубы. Кроме того, популярным стал джинсовый принт, а также одежда пастельных оттенков, добавила стилист.


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