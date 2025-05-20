20 мая 2025

20 мая 2025 11:41

Мятая одежда стала трендом 2025 года

Мятая одежда стала трендом 2024 года. Об этом сообщает издание NSS Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Модные обозреватели подчеркивают, что актуальными стали в том числе вещи с эффектом мятой ткани. Подобные предметы гардероба представили на показах таких модных домов, как Dior, Martin Margiela, Miu Miu и Dries Van Noten. Такая одежда также появилась в коллекциях брендов Balenciaga, Vetements, Undercover и Di Petsa.

MM6 Maison Margiela - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 MILAN, ITALY - FEBRUARY 27: A model walks the runway at the MM6 Maison Margiela fashion show during the Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 on February 27, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Pietro D'Aprano/Getty Images)

По мнению критиков, такая тенденция связана с популярностью расслабленных образов, которые пришли на замену некогда модной тихой роскоши. Кроме того, в индустрии отмечается рост актуальности винтажа, что также повлияло на тренд на мятую одежду.


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