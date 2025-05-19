Верх, который не останется незамеченным: крылья, корсет и не только

Лето - время, когда хочется выглядеть эффектно, но не усложнять себе жизнь. Джинсовые шорты + топ - формула гениального простого образа. Но есть один секрет: всё решает верх.
Если он акцентный - весь лук выглядит как с модного показа, передает Day.Az со ссылкой на Pravda.ru.
Рассказываем, какие топы будут в центре внимания летом 2025 и с чем их лучше носить.
Что такое акцентный топ
Это не просто яркий или "нарядный" верх. Он работает как магнит - притягивает взгляд, формирует весь образ, делает даже базовый низ - модным решением.
Он может быть
- С необычным кроем (асимметрия, корсет, вырезы).
- С выразительными рукавами.
- С фактурой (бахрома, драпировка, вышивка).
- В необычном цвете или с трендовым принтом.
Один такой топ - и можно обойтись без аксессуаров. Он уже говорит всё за вас.
Самые стильные акцентные топы этого лета
Полупрозрачный бохо-топ
- Завязки, вышивка, хлопок, лёгкая "пыльность".
- Идеально с джинсовыми шортами и соломенной сумкой.
Корсетный топ (даже днём)
- Лёгкие ткани + шнуровка или косточки.
- Надень с рубашкой, палаццо или даже поверх майки.
Топ с эффектными рукавами
- Фонарики, крылья, расклешённые рукава.
- Балансируй с простым низом - шортами или мини.
Рюши, воланы и романтика
- Тренд 90-х и 2000-х, особенно в белом и пастельных оттенках.
- Сочетай с высокими шортами и платформами.
Яркий топ с принтом
- Флора, психоделика, азиатские мотивы.
- Простой низ + такой топ = готовый образ.
Как выбрать топ под себя
Посмотри на гардероб: много денима и базовых вещей? Можно смело брать любой яркий или сложный фасон.
Оцени ткань: лен, хлопок - на каждый день. Атлас и органза - на вечер.
Продумай контраст: нежный топ + грубые джинсы, цветной верх + бежевый низ. Так смотрится интереснее.
Акцентный топ - это ваш модный shortcut в жарком сезоне: не требует сложных комбинаций, работает на контрасте и моментально делает образ выразительным. Добавьте к нему шорты, удобную обувь и уверенность - и вы готовы блистать. Лето любит дерзких и смелых, а правильный верх поможет рассказать о себе без слов.