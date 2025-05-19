19 мая 2025

19 мая 2025 13:02

Верх, который не останется незамеченным: крылья, корсет и не только

Лето - время, когда хочется выглядеть эффектно, но не усложнять себе жизнь. Джинсовые шорты + топ - формула гениального простого образа. Но есть один секрет: всё решает верх. 

Если он акцентный - весь лук выглядит как с модного показа, передает Day.Az со ссылкой на Pravda.ru.

Рассказываем, какие топы будут в центре внимания летом 2025 и с чем их лучше носить.

Что такое акцентный топ

Это не просто яркий или "нарядный" верх. Он работает как магнит - притягивает взгляд, формирует весь образ, делает даже базовый низ - модным решением.

Он может быть

  •     С необычным кроем (асимметрия, корсет, вырезы).
  •     С выразительными рукавами.
  •     С фактурой (бахрома, драпировка, вышивка).
  •     В необычном цвете или с трендовым принтом.

Один такой топ - и можно обойтись без аксессуаров. Он уже говорит всё за вас.

Самые стильные акцентные топы этого лета

Полупрозрачный бохо-топ

  •     Завязки, вышивка, хлопок, лёгкая "пыльность".
  •     Идеально с джинсовыми шортами и соломенной сумкой.

Корсетный топ (даже днём)

  •     Лёгкие ткани + шнуровка или косточки.
  •     Надень с рубашкой, палаццо или даже поверх майки.

Топ с эффектными рукавами

  •     Фонарики, крылья, расклешённые рукава.
  •     Балансируй с простым низом - шортами или мини.

Рюши, воланы и романтика

  •     Тренд 90-х и 2000-х, особенно в белом и пастельных оттенках.
  •     Сочетай с высокими шортами и платформами.

Яркий топ с принтом

  •     Флора, психоделика, азиатские мотивы.
  •     Простой низ + такой топ = готовый образ.

Как выбрать топ под себя

Посмотри на гардероб: много денима и базовых вещей? Можно смело брать любой яркий или сложный фасон.
Оцени ткань: лен, хлопок - на каждый день. Атлас и органза - на вечер.
Продумай контраст: нежный топ + грубые джинсы, цветной верх + бежевый низ. Так смотрится интереснее.

Акцентный топ - это ваш модный shortcut в жарком сезоне: не требует сложных комбинаций, работает на контрасте и моментально делает образ выразительным. Добавьте к нему шорты, удобную обувь и уверенность - и вы готовы блистать. Лето любит дерзких и смелых, а правильный верх поможет рассказать о себе без слов.


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