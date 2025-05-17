17 мая 2025

17 мая 2025 11:38

Ведущий «Модного приговора» призвал носить платье в латиноамериканской эстетике

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов призвал носить наряды в стиле Южной Америки. Об этом он написал в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наконец пришло тепло и самое время подумать о том, как вы будете одеваться в жару! Обратите внимание на эстетику "Latina Faerie". Это образ латиноамериканской девушки-кокетки, и он отличается гиперженственностью и вдохновлен традициями и культурой Латинской Америки. "Латиноамериканская фея" это симбиоз скромной невинности и дерзкой сексуальности", - написал Рогов.

Он посоветовал носить длинные многоярусные хлопковые юбки, кружевные топы на завязках, с оборками и рюшами, корсеты, косынки, соломенные корзинки и холщовые шопперы, крупные украшения, браслеты, серьги-кольца и кулоны с крестиками и преобладание белого цвета.


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