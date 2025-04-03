3 апреля 2025

3 апреля 2025 18:45

Юбки-бохо выходят на новый виток популярности

В этом сезоне бохо-стиль переживает новый виток популярности. Стиль, который когда-то ассоциировался с хиппи и небрежной свободой, теперь выглядит современно и утончённо. Вдохновленные дизайнерами как Хлоя, Изабель Марант и Валентино, юбки в стиле бохо становятся обязательным элементом весеннего гардероба.

Как передает Day.Az, об этом пишет pravda.ru.

Богемный стиль оживает через воздушные ткани, оборки и кружево, и юбки играют в этом сезоне главную роль. Плавные линии и романтичные детали создают настроение, которое отражает дух текущего времени. Это не просто тренд, а стиль, который продолжает развиваться, сочетая в себе элементы прошлого и современности.

Какую юбку выбрать этой весной

  •     Струящаяся юбка макси от Chloé. Легкая, воздушная и сдержанно прозрачная, она идеально подходит для романтичного образа.
  •     Мини-юбка с оборками от Marant Étoile. Эта юбка придаст вашему уличному стилю игривости и движения, идеально подходя для тёплого времени года.
  •     Вязаная крючком юбка от Zimmermann. Вязаное изделие - не только для пляжа! В сочетании с замшевой курткой и романтичным топом оно придаст вашему образу бохо-настроение.
  •     Джинсовая юбка от Emme от Marella. Классика, но в новом исполнении. В этом сезоне она представлена в модной длине миди с вышивкой или в стиле пэчворк.

Юбки в стиле бохо в 2025 году - это не просто одежда, это выражение свободы и женственности. Ткань, детали и фасоны создают неповторимый и универсальный стиль, который будет актуален как на пляже, так и в городе.

Эти юбки способны стать не просто частью гардероба, а настоящими звездами весеннего сезона, сочетая в себе легкость, стиль и современную интерпретацию классических элементов.


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