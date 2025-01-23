23 января 2025

23 января 2025 14:03

Стилист Лисовец назвал модные челки в 2025 году

Российский стилист Владислав Лисовец назвал модные челки в 2025 году. Его комментарий публикует портал "Первый женский", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В текущем году особенно популярными будут прически с акцентом на естественность и ориентацией на молодежный стиль. "В тренде разные варианты челок - набок, шторка, слегка подвитая, кудрявая, короткая", - заявил специалист.

При этом эксперт посоветовал присмотреться к варианту укладки с чрезмерно короткой кудрявой челкой, которая делает внешний вид визуально более моложавым и стильным.


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