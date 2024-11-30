Лондонская неделя моды запрещает шкуры экзотических животных

Лондонская неделя моды запрещает дизайнерам демонстрировать коллекции, в которых используется кожа экзотических животных, что является важным шагом в реализации инициатив Британского совета моды по обеспечению экологической безопасности.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, теперь дизайнеры будут вынуждены соглашаться с новой политикой при подаче заявки на включение в официальный календарь Лондонской недели моды, передает Day.Az.

В начале этого года Неделя моды в Копенгагене запретила показ экзотических шкур на подиуме, однако недели моды в Милане, Париже и Нью-Йорке пока не последовали этому примеру.

Дебаты о продукции животного происхождения - от кожи и перьев до меха и шкур - горячо обсуждаются в индустрии на фоне давления со стороны групп по защите животных и устойчивого развития, но дизайнеры класса люкс по-прежнему используют ее.

Компания Kering, владеющая такими брендами, как Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga, запрещает мех, но ее марки по-прежнему используют экзотические кожи, а LVMH, владеющая Loewe, Givenchy и Celine, не запрещает ни экзотические кожи, ни меха, сообщает Vogue Business.

Однако многие дизайнеры уже отказались от натуральных мехов и экзотических шкур - таких как змеи, аллигаторы и крокодилы - в пользу более экологичных методов.