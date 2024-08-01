Лимонный – самый модный оттенок лета: как носить и с какими цветами сочетать

Когда на улице температура переваливает за 30 градусов, душа просит прохлады (и просидеть весь день под кондиционером, и айс-латте!). Да уж, в жару сильнее всего нуждаешься в свежести, поэтому и одежду хочется носить легкую и в "свежих" цветах. Например, свободеую льняную лимонную рубашку с пижамными шортами в голубо-белую полоску. Этот наряд выручит тебя не раз в ближайшие недели, вот увидишь.