Лимонный – самый модный оттенок лета: как носить и с какими цветами сочетать

Добавляем в гардероб побольше красок и вкусов, пока жара не закончилась. Лимонный сорбет, кстати, не помешает!
Как бы добавить в летние аутфиты чего-то яркого и свежего, не банального? Инфлюэнсеры и фэшн-блогеры тоже задались этим вопросом - и пришли к выводу, что сейчас самое время для одежды лимонного цвета. И мы полностью с ними согласны: этот оттенок - как глоток свежего воздуха после базовых черно-бежевых look'ов.
И кстати, лимонный цвет совсем не сложен в стилизации. Можно составить тотал-образ (прямо косплей лимонного сорбета) или разбавить его другими оттенками.
...коричневым
Лимонный + коричневый = идеальная пара. Неоспоримый факт, ведь это сочетание придумано самой природой. Интегрировать его в наряд достаточно легко, смотри! С коричневыми пижамными брюками надень светло-желтый топ или к платью солнечного оттенка подбери темную соломенную сумку. Готово! Гармония в образе удалась.
...голубым / синим
Когда на улице температура переваливает за 30 градусов, душа просит прохлады (и просидеть весь день под кондиционером, и айс-латте!). Да уж, в жару сильнее всего нуждаешься в свежести, поэтому и одежду хочется носить легкую и в "свежих" цветах. Например, свободеую льняную лимонную рубашку с пижамными шортами в голубо-белую полоску. Этот наряд выручит тебя не раз в ближайшие недели, вот увидишь.
...красным
Вообще, нежно-желтый - удачный "фон" для пестрых цветов, поэтому самое время вспомнить про другой тренд сезона - алый. Он отлично смотрится с лимонным, совсем не перегружая аутфит. Но если ты боишься яркого красного оттенка, то советуем приобрести хотя бы небольшой алый аксессуар. Например, платок или мини-сумку - пусть станут некрупными акцентами.
...зеленым
Для всех, кто хочет чего-то новенького в своем повседневном стиле, есть предложение: добавить в гардероб зеленый и желтый одновременно. А что? Цвета действительно яркие и сочные, причем друг другу не противоречащие.
И комбинировать их просто: к лимонному верху (например, кардигану) подбери шорты или мини-юбку светло-зеленого оттенка. Только не забудь про аксессуары - сюда хорошо впишутся золотые. Получится здорово!