Марго Робби показала лучший образ подружки невесты

Девочки, рано или поздно вам придется выбрать себе образ как подружки невесты и мы, кажется, нашли самый подходящий вариант. Если быть точнее, Марго Робби его продемонстрировала.

Как передает Day.Az, Daily Mail опубликовало снимки со свадьбы подруги актрисы Бритт Клакстон. На фотографиях Робби позирует в длинном шелковом платье нежно-желтого цвета. Она была в такого же цвета туфлях на каблуках и дополнила образ золотыми серьгами. А волосы звезды аккуратно уложены в виде локонов. Берем на заметку! Кадры смотри здесь.

Целый год мы наблюдали за эффектными розовыми образами актрисы в честь премьеры "Барби", отсылающие к архивным нарядам ее героини. Но, к счастью, в последнее время Робби выбирает более непривычные нам образы. А как звезда одевается в обычной жизни, смотри здесь.