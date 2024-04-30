30 апреля 2024

30 апреля 2024 16:14

Марго Робби показала лучший образ подружки невесты

Девочки, рано или поздно вам придется выбрать себе образ как подружки невесты и мы, кажется, нашли самый подходящий вариант. Если быть точнее, Марго Робби его продемонстрировала.

Как передает Day.Az, Daily Mail опубликовало снимки со свадьбы подруги актрисы Бритт Клакстон. На фотографиях Робби позирует в длинном шелковом платье нежно-желтого цвета. Она была в такого же цвета туфлях на каблуках и дополнила образ золотыми серьгами. А волосы звезды аккуратно уложены в виде локонов. Берем на заметку! Кадры смотри здесь.

Целый год мы наблюдали за эффектными розовыми образами актрисы в честь премьеры "Барби", отсылающие к архивным нарядам ее героини. Но, к счастью, в последнее время Робби выбирает более непривычные нам образы. А как звезда одевается в обычной жизни, смотри здесь.


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