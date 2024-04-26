Как выбрать кожаную куртку, чтобы не пожалеть

Кожаная куртка - одна из самых универсальных вещей демисезонного гардероба (и не только). Качественная модель из натуральной кожи стоит недешево, но это вполне логично: такая куртка будет служить вам не один сезон, не потеряет актуальности и станет той самой вещью "подо все". На что стоит обратить внимание при выборе кожаной куртки - в материале "Газеты.Ru".

Кто придумал кожаную куртку

История кожаной куртки началась в 1928 году, когда братья Шотт - потомки русских эмигрантов из США - представили куртку из жесткой кожи на молнии с асимметричным запахом, предназначенную для комфортной езды на мотоцикле. Долгое время компания Schott NYC производила свои изделия для весьма ограниченной аудитории.

В народ мотоциклетная куртка пошла лишь в 1950-х - когда голливудский актер Марлон Брандо снялся в ней в фильме "Дикарь". В 60-х к популяризации кожаной куртки подключился и мир высокой моды: свои версии "косух" представили такие дома, как Dior и Vivienne Westwood. С тех пор кожаные куртки прочно обосновались не только на подиуме, но и в базовом гардеробе обоих полов.

Сегодня бренды, в том числе и российские, предлагают как универсальные модели вне времени, так и трендовые кожаные куртки ярких цветов с необычным кроем и декором. Ориентироваться на тренд или выбрать классическую модель вне времени? Разбираемся вместе с дизайнером и основательницей бренда одежды из кожи Quiet Riot Линой Бейль.

Классика или тренд

Ставку на мотоциклетную эстетику в этом году сделали многие именитые модные дома - от Valentino и Schiaparelli до Hermes и Gucci. Правда, вместо классических черных косух дизайнеры предлагают носить кожу цвета бордо.

"Gucci, Hermes, Fendi, а вместе с ними и другие люксовые бренды показали на подиуме кожаные жакеты именно в этом цвете. Российские марки очень быстро отреагировали и представили в своих коллекциях много кожи в цвете бордо", - подтвердила Лина Бейль.

Что касается фасонов, в этом сезоне будут актуальны не только классические косухи, но и куртки в стиле авиатор, на популяризацию которых масс-маркет-бренды вдохновила прошлогодняя коллекция дома Saint Laurent. Однако, как считает Бейль, подобные модели не найдут отклика в сердцах российских покупательниц.

"У нас довольно плохо покупают дорогие и слишком модные вещи, отдавая предпочтение вечной классике, которая приживается в гардеробе на постоянной основе", - объяснила она.

Помимо классических кожаных курток, дизайнер посоветовала обратить внимание на черные косухи в стиле оверсайз.

"Оверсайз по-прежнему популярен. И на мой взгляд, это самая незаменимая вещь: как минимум она переживет изменения фигуры и не отправится ждать лучших времен", - заверила эксперт.

Если классическая кожаная куртка в вашем гардеробе уже есть, но душа требует разнообразия, дизайнер предложила присмотреться к кожаным жакетам черного, коричневого и актуального в сезоне-2023 цвета бордо. Или же отойти от темных цветов и примерить яркую косуху свежих нежных оттенков - например, голубую, нежно-розовую или персиковую.

Кожа или заменитель

В коллекциях практически всех брендов, от масс-маркета до люкса, представлены куртки-косухи из так называемой (искусственной) экокожи. Купить их можно значительно дешевле аналогичных моделей из натуральной кожи, но стоит ли овчинка выделки? По мнению Бейль - однозначно нет.

"Не может качественная вещь стоить 3 тыс. руб., ведь в эту цену включена стоимость материалов, работы, рекламы. Из чего это произвели? Из пакетов с пакетами? Такой материал опасен и для физического здоровья, и для окружающей среды. Куртка из экокожи прослужит максимум один сезон, а вред нанесет колоссальный", - сказала эксперт.

Куртка из натуральной кожи обойдется значительно дороже, но и прослужит дольше: этот материал считается самым прочным и устойчивым к внешним воздействиям. Для производства кожаной одежды и обуви используют обработанные шкуры животных - коров, быков и овец. Самыми надежными и долговечными считаются изделия из коровьей кожи - она более жесткая и прочная, поэтому из нее чаще шьют сумки, нежели одежду. Наиболее популярным материалом для курток и плащей является овечья кожа - она нежнее, чем коровья, и требует бережной эксплуатации.

"Люксовые бренды предпочитают шить свои изделия из телячьей кожи - она прочная, как коровья, но при этом мягкая, как овечья. Правда, стоит значительно дороже своих конкурентов. На мой взгляд, самые долговечные в плане носки - куртки из мягкой кожи наппа. Такие куртки будут жить по 15 лет, и с ними ничего не случится", - рассказала Бейль.

Как выбрать правильный размер и выявить брак

По словам дизайнера, в первую очередь стоит проверить фурнитуру куртки - молнии, заклепки и подкладку.

"Фурнитура очень важна, ведь именно она формирует внешний вид изделия - делает его визуально дороже или, наоборот, дешевит. Некачественная молния может сломаться, заржаветь или потерять блеск, а дешевая подкладка окрасить кожу - в случае если куртка светлая", - предупредила она.

Пугаться "морщин" на коже, добавила дизайнер, не стоит: если кожа не выглядит идеально гладкой - это не заломы, а одно из ее характерных свойств. Насторожиться стоит, если от кожи неприятно пахнет: качественная кожа не должна иметь никаких посторонних запахов. Слишком выраженный или неприятный запах может свидетельствовать о том, что для пошива куртки использовали старую кожу или кожу, которая хранилась в неподходящих для этого материала условиях.

"Для хранения кожи важны определенная температура и хорошая вентиляция. В противном случае кожа начинает покрываться плесенью. Некоторые недобросовестные производители хитрят и натирают испорченные куски кожи маслом, чтобы убрать плесень, но запах остается. Также неприятный запах может появиться, если для окрашивания кожи использовали некачественные краски или пропитки", - объяснила основательница Quiet Riot.

Но самое главное при выборе кожаной куртки - правильно подобрать размер изделия. В идеале мерить куртку нужно на одежду той толщины, с которой вы будете эту самую куртку носить. То есть куртка должна быть немного свободна, чтобы первым слоем вы могли надеть не только футболку, но и свитер или толстовку.

"Конечно, здесь все зависит от фасона самой куртки. Если речь о классическом приталенном пиджаке - он должен сидеть по фигуре, модели оверсайз, как правило, идут в одном размере от S до L, а вот куртку-бомбер лучше взять на размер больше", - подытожила дизайнер.

Gazeta.ru