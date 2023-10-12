Мрачная романтика: готика — самый необычный тренд осени-2023

"Якрашу губы гуталином, я обожаю черный цвет", - эти строчки из нетленки рок-группы "Агата Кристи" в этом сезоне рискуют стать девизом всей модной индустрии. А все потому что в моду в очередной раз вернулась готика. Черные платья в пол, викторианские и средневековые силуэты, макияж в темных тонах, тяжелый бархат и ведьминская атрибутика в очередной раз заполонили подиумы. Все это было замечено на ключевых показах сезона: Rodarte, Alexander McQueen, Dilara Findikoglu, Rick Owens, Ann Demeulemeester, Balenciaga и Maison Margiela. И даже хрупкие принцессы Simone Rocha в этот раз получились слегка мрачноватыми: по словам самой Симон Роша, при создании осенне-зимней коллекции она вдохновлялась кельтскими обрядами. В общем, мрачная готическая романтика повсюду - скрыться от нее едва ли получится даже жизнерадостным адептам Y2K-эстетики, безоговорочно царившей на подиумах в прошлые сезоны. Но с чего вдруг так получилось?

Во-первых, не стоит отрицать, что времена сейчас не самые радужные. Как бы мы ни бежали от реальности, завернувшись во все розовое и блестящее, новостная повестка неизменно возвращает нас с небес на землю - к все еще продолжающейся пандемии, тотальной финансовой неопределенности и напряженным отношениям между странами. Звучит как какое-то Средневековье (хочется добавить "Страдающее"), так что вовсе не удивительно, что на горизонте снова возникает стиль, отчасти вдохновленный тем самым периодом в истории. Темные оттенки в одежде и макияже, средневековые и викторианские силуэты, крупные металлические украшения, шипы, религиозные и оккультные символы всегда появляются там, где есть какая-то тревога и неопределенность - а уж в них недостатка сейчас, увы, не наблюдается. Уловила этот тревожный цайтгайст и поп-культура: прошлой осенью на Netflix вышел сериал "Уэнсдей" о дочери семейства Аддамс - и моментально стал хитом. Дальше готическую тематику подхватили мода и бьюти-индустрия. На подиумах замелькали готические жрицы и невесты рыцарей, а на мудбордах всех визажистов появились девушки-суккубы. Среди составляющих их стиля - томные глаза, нарочито увеличенные при помощи подводки, подчеркнутые темным карандашом губы, острые скулы (не важно, от природы они или от грамотного контурирования), и обесцвеченные или очень тонкие и изогнутые брови. В общем, шансов скрыться от этого тренда решительно не остается. Да мы и не пытаемся.

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