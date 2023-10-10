Вместо грубых ботинок: как носить высокие сапоги с платьями — 10 примеров

Сапоги - самая важная обувь в осенне-зимнем гардеробе. Если посмотреть на последние показы и стритстайл хроники, может сложиться впечатление, что единственная модная модель - сапоги с прямым голенищем длиной до колена. Тем не менее, на модной арене уже который сезон остаются узкие и высокие сапоги-чулки, плотно облегающие ногу. Носить их можно самыми разными способами, однако лучшей парой для них остаются платья. Рассказываем, как составить модное комбо.

Если в вашем гардеробе еще нет сапог-чулок, выбрать их будет предельно просто: они могут быть из кожи или замши, на шпильке, устойчивом каблуке или вовсе на плоской подошве. Важны лишь длина и крой - они обязательно должны быть выше колена и максимально облегать ногу. Тогда силуэт получится утонченным, а ноги будут выглядеть стройнее. С какими платьями сочетать такие сапоги? Да практически с любыми. Если вы делаете ставку на длину мини, лучше отказаться от моделей слишком узкого кроя. В сочетании с такими же узкими сапогами, такое платье может нарушить пропорции силуэта. Так что в первую очередь советуем обратит внимание на прямой или чуть расширяющийся крой. И, конечно, с мини вам необходимы колготки в цвет обуви - в противном случае сапоги могут "резать" рост. Не любите короткие юбки? Не беда! Платья длины миди будут смотреться с сапогами-чулками ничуть не хуже. Это могут быть расслабленные платья-рубашки, облегающие модели из эко-кожи или уютные платья-свитеры из трикотажа - каждое из них составит отличную пару сапогам чулкам. Можно попробовать сыграть на контрасте: выбирайте максимально романтичное платье с рюшами или цветочным принтом и комбинируйте с соблазнительными сапогами из черной кожи на каблуке. Получится стильное и довольно универсальное сочетание. Ну а если вы все еще сомневаетесь, что сможете правильно составить образ, в галерее ниже вас ждет модное вдохновение от самых известных модниц.

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