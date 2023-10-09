Самые желанные сумки 2024

Недели моды сезона весна-лето 2024 официально завершились. Финальным аккордом по традиции стали показы в Париже. Мы уже рассказали о ключевых трендах по версии их участников. Теперь настало время сконцентрироваться на частных моментах. Начнем, пожалуй, с аксессуаров. Объяснять тут вряд ли что-то нужно: именно сумки обладают той мощной силой, что способна преобразить любой образ. Даже самый заурядный и скучный лук может стать ультрамодным, если взять под мышку правильный клатч. Помня об этом, мы всегда обращаем внимание на аксессуары на показах дизайнеров. Именно они зачастую являются квинтэссенцией дизайнерской мысли и "кратким содержанием" всей коллекции. Так что не будем откладывать знакомство с самыми модными сумками сезона в долгий ящик.

Первое, на что мы обратили внимание - это то, как изменился функционал сумок. Глобальный возврат к удобным большим шопперам и тоутам мы отметили еще пару сезонов назад, но теперь он стал по-настоящему очевидным. С помощью стилизации дизайнеры показывают нам, как много полезных мелочей может поместиться в сумки нового сезона. Так, у Miu Miu аксессуары набиты буквально доверху, что называется, "с горкой" - из них даже торчат туфли на каблуках "на сменку". У Hermès большие сумки служат вазами для цветов и трав, в чем есть нечто поэтичное. А у Balenciaga они увешаны брелоками и подвесками на память о важных моментах и путешествиях. Ставку на практичность сделали также Louis Vuitton, Loewe и Givenchy. Без фантазийных моделей тоже не обошлось: особенно хороши сумки Chanel из денима и "ведра" Chloè неправильной формы. В общем, выбрать есть из чего. Главное понимать свои потребности и интересы.

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