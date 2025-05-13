Ведущий «Модного приговора» рассказал, с чем носить корсеты

Ведущий шоу "Модный приговор" и стилист Александр Рогов посоветовал носить корсеты со спортивными штанами и платьями. Эксперт опубликовал пост в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Александр Рогов обратил внимание на стиль супермодели Беллы Хадид, которая часто выходит на публику в корсетах. Стилист показал кадры с образами манекенщицы и призвал вдохновляться ее сочетаниями в одежде.

"Корсеты - один из излюбленных предметов гардероба Беллы Хадид. А если носит Белла, то будете носить и вы! Она миксует их с широкими джинсами и спортивными штанами, с платьями и костюмными комплектами", - написал эксперт.