13 мая 2025

13 мая 2025 11:41

Ведущий «Модного приговора» рассказал, с чем носить корсеты

Ведущий шоу "Модный приговор" и стилист Александр Рогов посоветовал носить корсеты со спортивными штанами и платьями. Эксперт опубликовал пост в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Александр Рогов обратил внимание на стиль супермодели Беллы Хадид, которая часто выходит на публику в корсетах. Стилист показал кадры с образами манекенщицы и призвал вдохновляться ее сочетаниями в одежде.

"Корсеты - один из излюбленных предметов гардероба Беллы Хадид. А если носит Белла, то будете носить и вы! Она миксует их с широкими джинсами и спортивными штанами, с платьями и костюмными комплектами", - написал эксперт.


Просмотров: 69

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

27 марта 16:50

  • 1 312
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 1 544
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 1 521
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 4 413
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 5 194
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 6 854
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 12 228
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 11 000
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 11 422
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 10 924
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью