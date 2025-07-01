1 июля 2025

1 июля 2025 14:06

Кому нужно заменить кофе на матчу?

Если у вас есть жалобы на тревожность, раздражительность, проблемы со сном, быстрое сердцебиение после употребления кофе, то можно попробовать перейти с кофе на матчу, рассказала "Газете.Ru" диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова, передает Day.Az.

Матча - это высококачественный зеленый чай, измельченный в порошок, который используется в традиционных чайных церемониях Японии с 7 века. Кусты зеленого чая для матчи выращиваются в тени. Благодаря этому чай приобретает яркий зеленый цвет из-за высокого содержания хлорофилла. Обладает более выраженным противовоспалительным и антиоксидантным свойством.

"В матче больше кофеина, чем в зеленом чае, но меньше, чем в кофе. В 250 мл напитка содержится 38-89 мг кофеина, в том же объеме кофе около 100-120 мг кофеина, а зеленого чая - 23-49 мг вещества. Однако, если у вас есть жалобы на тревожность, раздражительность, проблемы со сном, быстрое сердцебиение после употребления кофе, то можно попробовать перейти с кофе на матчу. Сочетание кофеина и L-теанина в матче создает сбалансированный эффект: напиток улучшает ясность ума и концентрацию, одновременно способствуя ощущению спокойствия", - рассказала врач.

Если же вы хорошо переносите кофе, то заменять его на матчу нет смысла, отметила доктор.

"Исследований, которые бы показали, что матча полезнее, чем кофе - нет. И тот и другой напиток обладают полезными свойствами. Поэтому ориентируетесь на ваши ощущения", - заключила диетолог. 


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