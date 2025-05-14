14 мая 2025

14 мая 2025 17:00

Женщин предупредили о скрытых опасностях органической косметики

Натуральная косметика не всегда безопасна для здоровья, рассказала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова. О скрытых опасностях органических средств для ухода за кожей она предупредила женщин в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Михайлова подчеркнула, что по эффективности натуральная косметика не может конкурировать с так называемой ненатуральной, в производстве которой задействованы современные технологии и достижения химической промышленности. Кроме того, по ее словам, натуральное не всегда безопасно.

"Например, витамин С, входящий в экстракты, может вызвать раздражение кожи из-за аллергии, изменение ее кислотно-щелочного состава, к тому же он нестойкий при нанесении на кожу. Синтезированный же витамин С для организма нейтрален", - привела пример врач. Также этот ингредиент в натуральной косметике не очень эффективен, а синтезированный имеет установленные параметры проникновения, поэтому человек получает хороший результат от его применения, добавила она.

Михайлова также отметила, что производители органической косметики зачастую умалчивают, каким образом натуральный крем сохраняется длительное время.

Таким образом, вместо натурального масла человек будет наносить на кожу органические консерванты, которые могут вызвать аллергические реакции, да еще и не получит тот результат от применения средства, на который рассчитывает, подытожила врач.


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