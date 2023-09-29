29 сентября 2023

29 сентября 2023 12:13

Самые модные куртки осени — из потертой кожи

Пожалуй, самый лучший и любимый многими период осени - самое ее начало. Для легких платьев и босоножек уже становится прохладно, но в пальто и теплые куртки облачаться еще рано - идеальное время, чтобы выгулять любимые плащи, джинсовки и кожаные куртки. Последние в этом сезоне пользуются особой популярностью: помимо облегающих моделей (такую, например, уже носит Хейли Бибер), на модной арене вновь оказались объемные куртки из потертой кожи. Они на подиумах, на улицах модных столиц и в ассортименте брендов от люкса до масс-маркета. Рассказываем, как носить и где искать самую модную кожаную куртку осени и на что обратить особое внимание при ее выборе. 

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Acne Studios осень-зима 2023/24

Камила Мендес

Этот тренд - идеален для тех, кто уже не может слышать о "тихой роскоши" и эстетике old money. Куртки из потертой кожи выглядят в меру гранжево, дерзко, но при этом остаются достаточно универсальными и легко интегрируются в самые разные образы. С джинсами и кашемировыми джемперами, свободными костюмными брюками и "офисными" рубашками, разнообразными платьями (от шелковых комбинаций до моделей в стиле babydoll с пышной юбкой) - комбинировать такую куртку можно практически с любой одеждой. Энтони Ваккарелло в своей коллекции для Saint Laurent и вовсе предлагает носить объемный кожаными бомбер с легкими потертостями с шелковой блузой, юбкой карандаш и остроносыми лодочками. 

thesymbol.ru


Просмотров: 104

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 918
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 166
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 467
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 061
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 923
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 590
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 691
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 096
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 198
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 475
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье