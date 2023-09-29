Самые модные куртки осени — из потертой кожи

Пожалуй, самый лучший и любимый многими период осени - самое ее начало. Для легких платьев и босоножек уже становится прохладно, но в пальто и теплые куртки облачаться еще рано - идеальное время, чтобы выгулять любимые плащи, джинсовки и кожаные куртки. Последние в этом сезоне пользуются особой популярностью: помимо облегающих моделей (такую, например, уже носит Хейли Бибер), на модной арене вновь оказались объемные куртки из потертой кожи. Они на подиумах, на улицах модных столиц и в ассортименте брендов от люкса до масс-маркета. Рассказываем, как носить и где искать самую модную кожаную куртку осени и на что обратить особое внимание при ее выборе.

Этот тренд - идеален для тех, кто уже не может слышать о "тихой роскоши" и эстетике old money. Куртки из потертой кожи выглядят в меру гранжево, дерзко, но при этом остаются достаточно универсальными и легко интегрируются в самые разные образы. С джинсами и кашемировыми джемперами, свободными костюмными брюками и "офисными" рубашками, разнообразными платьями (от шелковых комбинаций до моделей в стиле babydoll с пышной юбкой) - комбинировать такую куртку можно практически с любой одеждой. Энтони Ваккарелло в своей коллекции для Saint Laurent и вовсе предлагает носить объемный кожаными бомбер с легкими потертостями с шелковой блузой, юбкой карандаш и остроносыми лодочками.

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