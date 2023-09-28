28 сентября 2023

28 сентября 2023 09:07

Как носить юбки и платья с обувью на плоской подошве?

Наступление осени - вовсе не повод отказываться от любимых платьев и юбок. Конечно, элегантнее всего они смотрятся с обувью на каблуке: особенно, с самой модной парой сезона - остроносыми лодочками. Тем не менее, обувь на каблуке не всегда уместна, да и ходить в ней долго не выйдет. К счастью, среди актуальных трендов можно найти немало пар на плоском ходу, которые ничуть не хуже впишутся в самые разнообразные аутфиты с платьями и юбками. Мы внимательно изучили актуальные показы и хронику стристайла и выбрали 10 модных способов сочетать их в одном образе. 

Stella McCartney осень-зима 2023/24

Prada осень-зима 2023/24

Конечно, лучшей парой для платьев и юбок остаются балетки. Эта изящная пара стала главным хитом предыдущего сезона и не планирует сдавать своих позиций и сейчас. Балетки - едва ли не самая универсальная обувь: они подойдут и к длинным облегающим макси, и к ультрамини, и к пышным юбкам-баллонам. Миучча Прада, например, предлагает комбинировать остроносые балетки с мини-юбкой с аппликациями, классическим джемпером и жакетом. А звезды стристайла носят трогательные балетки Мэри-Джейн ремешком с миди- и макси-платьями. Еще одна универсальная пара - лоферы. Они, в отличие от балеток, пригодятся вплоть до поздней осени, тем более, что в этом сезоне их модно носить с плотными колготками и носками. Они здорово впишутся в образы с юбками-карандашами в стиле librarian-core, украсят луки с трикотажными платьями и даже подойдут к шелковой комбинации с кружевом, как на шоу Stella McCartney.

Tod's осень-зима 2023/24

Chloé осень-зима 2023/24

В период дождей и первых холодов выручат ботинки на плоском ходу. Поклонникам классики придутся по вкусу челси из гладкой кожи. Они выглядят достаточно элегантно и при этом совершенно универсальны, так что носить их можно будет буквально с любыми юбками и платьями. Даже с макси из кружева, как на показе Chloé. Другой эффектный вариант - грубые ботинки со шнуровкой. В сочетании с платьем они составят модный образ из категории "сочетание несочетаемого". И, конечно, не стоит забывать о кроссовках. Минималистичная модель в ретро-дизайне украсит не только трикотажные платья, но и более строгие и женственные опции. Еще больше идей ищите в галерее ниже. 

thesymbol.ru


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