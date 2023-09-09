9 сентября 2023

9 сентября 2023 16:03

Самый трендовый маникюр сентября: 3 дизайна ногтей, которые нужно обязательно сделать в начале осени

Самый трендовый маникюр сентября: 3 дизайна ногтей, которые нужно обязательно сделать в начале осени

Если ты хочешь сделать модный маникюр, соответствующий самым актуальным сезонным трендам, обрати внимание на варианты из нашей мини-подборки. Эти нейл-дизайны влюбили в себя звезд, известных нейл-мастеров и десятки тысяч модниц в соцсетях. А значит, самое время их попробовать! 

Деликатное золото 

Аккуратный френч, дополненный изящной золотистой каймой, станет уместной деталью даже в строгом офисном образе. Также не забываем про эстетику "тихой роскоши". Она до сих пор в тренде, и этот маникюр идеально вписывается в подобный стиль. 

Осенний букет 

Богатые яркие оттенки и цветочные элементы - то, что нужно для ранней осени. Кстати, особого внимания в конце 2023 года заслуживает оранжевый цвет: эксперты признали его одним из главных трендов на этот сезон. 

Уютная многотонность 

Глубокие природные тона, немного золота и капелька ярких акцентов - и получается очень уютный и по-осеннему деликатный маникюр, который будет отлично сочетаться и с украшениями, и с теплыми вещами из гардероба в классической сезонной гамме. 

thevoicemag.ru


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