Самый трендовый маникюр сентября: 3 дизайна ногтей, которые нужно обязательно сделать в начале осени

Если ты хочешь сделать модный маникюр, соответствующий самым актуальным сезонным трендам, обрати внимание на варианты из нашей мини-подборки. Эти нейл-дизайны влюбили в себя звезд, известных нейл-мастеров и десятки тысяч модниц в соцсетях. А значит, самое время их попробовать!

Деликатное золото

Аккуратный френч, дополненный изящной золотистой каймой, станет уместной деталью даже в строгом офисном образе. Также не забываем про эстетику "тихой роскоши". Она до сих пор в тренде, и этот маникюр идеально вписывается в подобный стиль.

Осенний букет

Богатые яркие оттенки и цветочные элементы - то, что нужно для ранней осени. Кстати, особого внимания в конце 2023 года заслуживает оранжевый цвет: эксперты признали его одним из главных трендов на этот сезон.

Уютная многотонность

Глубокие природные тона, немного золота и капелька ярких акцентов - и получается очень уютный и по-осеннему деликатный маникюр, который будет отлично сочетаться и с украшениями, и с теплыми вещами из гардероба в классической сезонной гамме.

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