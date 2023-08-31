Как выглядят самые модные лоферы на осень-2023

Мы продолжаем изучать тренды грядущего сезона и готовить гардероб к осени. Помимо платьев, джинсов и юбок необходимо позаботиться и о выборе обуви. Один из главных маст-хэвов на осенний сезон (наряду с туфлями Мэри-Джейн и ботинками на шнуровке) - лоферы. Эти туфли на плоском ходу станут идеальной инвестицией в гардероб сразу по нескольким причинам. Они очень удобные, смотрятся при этом предельно элегантно, а еще - с легкостью вписываются в самые разные образы и не выходят из моды. Впрочем, чтобы ваша пара действительно соответствовала этому описанию, ее важно правильно выбрать. О том, как это сделать, рассказываем ниже.

В этом сезоне на пике популярности остаются лоферы на массивной подошве. По степени универсальности эта обувь легко может соревноваться с классическими лодочками: они одинаково хорошо смотрятся и с женственными платьями, и с элегантными юбками-карандаш, и с костюмными брюками, и даже с джинсами. Единственное отличие: в лоферах можно спокойно пройти несколько километров пешком, не испытывая ни малейшего дискомфорта, чего не скажешь о лодочках. Это идеальная обувь для похода в офис, деловой встречи и даже свидания. Если массивная подошва вам не по вкусу, более элегантных классических моделей в ассортименте брендов можно найти не меньше.

Чтобы лоферы действительно сохраняли описанную универсальность, важно найти вару максимально нейтрального дизайна. Самый оптимальный выбор - лоферы черного или коричневого цвета. Обратите внимание на разные оттенки последнего - одинаково хорошо будут смотреться кофейный, шоколадный и коньячный. Модели белого или бежевого цвета могут похвастаться не меньшей универсальностью, однако с учетом наших погодных условий станут куда менее практичным выбором. Лучше отказаться от крупного декора, он часто дешевит обувь. Что касается материала - лучшим выбором станет гладкая кожа, однако мы бы еще советовали присмотреться к моделям из замши.

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