Круглые, миндаль или щелки: как подобрать эффектный макияж по форме глаз — лайфхаки от эксперта

В мире не существует людей с одинаковыми глазами. Однако их форму можно отнести к определенному типу, что позволит подобрать макияж и грамотно выстроить акценты. Как сделать это самостоятельно, чтобы подчеркнуть выразительность взгляда, нам рассказал эксперт.

Какие есть формы глаз

Существует несколько классификаций, в которых следует выделить 2 важных момента:

далеко или близко посаженные глаза;

внешний угол поднят или опущен.

При правильном расположении между глазами можно визуально разместить еще один. Когда расстояние меньше, это означает, что они близко посажены, если больше - то далеко.

Кроме того, по очертаниям выделяют 3 разновидности формы глаз:

круглые;

миндалевидные - напоминающие одноименный орех;

щелевидные - узкие, при которых веки находятся на минимальном расстоянии друг от друга.

Это основные критерии, которые нужно принять во внимание при определении формы глаз. Они помогут правильно подобрать макияж, чтобы в любой ситуации выглядеть обворожительно.

Как легко определить форму глаз

В домашних условиях это легко сделать, если воспользоваться фронтальной камерой телефона. Глядя прямо в нее, сделай селфи.

Далее необходимо оценить фотографию:

Определи визуально форму: круглая, миндалевидная или щелевидная. Для этого расслабь глазные мышцы и посмотри прямо перед собой. Обрати внимание, прикрыта ли радужка.

Оцени посадку глаз. Для этого приложи пальцы к глазу и зафиксируй расстояние между уголками, а затем попробуй разместить такую же длину между глазами. Если у тебя получилось, это классическая посадка. Когда расстояние меньше, она близкая, больше - широкая.

Проведи воображаемую линию между уголками глаз и выясни их направление: вниз или вверх. Так ты сможешь определить, опущены они или приподняты.

Если не получается сделать это с помощью телефона, лови лайфхак: используй фото на смартфоне или бумажное. Приложи к глазам линейку или другой прямой предмет, чтобы определить направление уголков. Кстати, так можно измерить и расстояние между внутренними уголками, чтобы узнать посадку.

Как подчеркнуть выразительность взгляда с помощью макияжа

Любой макияж имеет множество нюансов. Если хочешь подчеркнуть выразительность взгляда и следовать модным тенденциям, обрати внимание на некоторые важные моменты.

Для близко посаженных глаз

Таким дамам подойдет эффект лисьего взгляда. Он визуально увеличит расстояние между глазами. Внутренний уголок стоит максимально осветлить. Стрелки можно сформировать с помощью жидкой подводки, делая ее более насыщенной к внешнему краю.

Для широко посаженных

Для таких глаз также подойдут стрелки, но их необходим проводить от внешнего к внутреннему уголку. Благодаря такому "рисунку" удается визуально уменьшить расстояние между глазами.

Для опущенных уголков

Если уголки расположены ниже внутренних, чтобы не создать эффект грустного взгляда, нужно визуально приподнять их. Помогут такие эффекты, как "беличьи глаза".

Можно нанести подводку по верхнему веку, следуя точно по его линии. Не стоит стремиться кардинально изменить форму глаза. Если есть желание подчеркнуть нижнее веко, это легко сделать с помощью лайнера нейтрального оттенка, слегка растушевав линию.

Для приподнятых уголков

Обладательницам таких глаз идеально подойдут стрелки, похожие на крылья. Можно подчеркнуть взгляд с помощью туши для ресниц, а вот теней лучше избегать. Иногда допустимо воспользоваться косметикой нюдовых или золотистых оттенков.

Для круглых глаз

В этом случае подойдет мейкап с растушевкой к внешнему краю. Если глаза узкие, тени чуть темнее оттенка кожи на нижнем веке помогут сделать взгляд более глубоким и проникновенным.

Для миндалевидных глаз

Смоки-айз, золотистые, темно-синие или коричневые тени добавят взгляду глубины и загадочности. Подводку стоит наносить тонкой линией как на верхнее, так и на нижнее веко. Не бойся экспериментов: используй любые оттенки лайнера, растушевку - таким глазам подойдет любой вариант.

На что еще обратить внимание

Невозможно сделать грамотный мейкап, если рассматривать макияж для глаз отдельно от всего лица. Ресницы и брови значительно влияют на восприятие взгляда. Чтобы округлить или, наоборот, вытянуть разрез, стоит обратить внимание на эти элементы образа и подобрать правильную форму и оттенок.

Например, дугообразные брови расширяют глаза, делают их распахнутыми. Густые не подойдут людям с мелкими чертами лица, поскольку нарушение пропорций создает ощущение диссонанса.

Подкрашенные ресницы с завитками, сделанным с помощью керлера, особенно идут миндалевидным и опущенным уголкам. Девушкам с круглой формой глаз следует пользоваться этим приемом осторожно, создавая акцент на верхних ресницах.

thevoicemag.ru