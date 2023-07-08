8 июля 2023

8 июля 2023 09:16

Как носить шорты в городе, чтобы выглядеть «дорого»

Летом без шортов обойтись невозможно: это самая комфортная одежда для жаркой погоды. Однако, надевая шорты, вы всегда рискуете выглядеть слишком "по-пляжному". Этого эффекта легко избежать, если следовать нескольким простым правилам. Рассказываем, как носить шорты в городе, чтобы всегда выглядеть уместно.

Для начала важно выбрать шорты из правильной ткани. Самый элегантный и уместный везде (даже в офисе) вариант - это костюмные шорты. Их можно носить с рубашкой, а можно с простым трикотажным топом: крой шортов сделает свое дело и придаст образу должную строгость. Еще одна идеально подходящая для такого случая ткань - это лен. Это один из самых практичных и комфортных материалов: он хорошо дышит и в нем никогда не бывает жарко. При этом выглядит лен благородно и уместно в любой ситуации.

Адаптировать для города можно и джинсовые шорты. Не стоит выбирать слишком короткие модели и носить их с открытыми топами. Лучшее комбо: джинсовые шорты средней длины + оверсайз-рубашка. Ее можно надеть как самостоятельно, так и в расстегнутом виде поверх топа. Такой объемный верх уравновесит шорты, и образ не будет смотреться слишком "пляжно". Для усиления эффекта добавьте к такому аутфиту мюли или босоножки на каблуке. 

Еще один простой лайфхак - это монохром. Подбирайте шорты и верх к ним в одном оттенке, тогда наряд будет выглядеть более "целым" и гармоничным. Идеальный вариант: комбо из шортов-боксеров и рубашки. Несмотря на свою расслабленность и внешнюю схожесть с пижамой, выглядеть такой комплект будет уместно во всех случаях. Его тоже лучше сочетать обувью на танкетке или каблуке.

thesymbol.ru


Просмотров: 146

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 797
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 105
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 483
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 050
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 752
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 623
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 686
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 115
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 170
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 4 443
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье