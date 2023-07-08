Как носить шорты в городе, чтобы выглядеть «дорого»

Летом без шортов обойтись невозможно: это самая комфортная одежда для жаркой погоды. Однако, надевая шорты, вы всегда рискуете выглядеть слишком "по-пляжному". Этого эффекта легко избежать, если следовать нескольким простым правилам. Рассказываем, как носить шорты в городе, чтобы всегда выглядеть уместно.

Для начала важно выбрать шорты из правильной ткани. Самый элегантный и уместный везде (даже в офисе) вариант - это костюмные шорты. Их можно носить с рубашкой, а можно с простым трикотажным топом: крой шортов сделает свое дело и придаст образу должную строгость. Еще одна идеально подходящая для такого случая ткань - это лен. Это один из самых практичных и комфортных материалов: он хорошо дышит и в нем никогда не бывает жарко. При этом выглядит лен благородно и уместно в любой ситуации.

Адаптировать для города можно и джинсовые шорты. Не стоит выбирать слишком короткие модели и носить их с открытыми топами. Лучшее комбо: джинсовые шорты средней длины + оверсайз-рубашка. Ее можно надеть как самостоятельно, так и в расстегнутом виде поверх топа. Такой объемный верх уравновесит шорты, и образ не будет смотреться слишком "пляжно". Для усиления эффекта добавьте к такому аутфиту мюли или босоножки на каблуке.

Еще один простой лайфхак - это монохром. Подбирайте шорты и верх к ним в одном оттенке, тогда наряд будет выглядеть более "целым" и гармоничным. Идеальный вариант: комбо из шортов-боксеров и рубашки. Несмотря на свою расслабленность и внешнюю схожесть с пижамой, выглядеть такой комплект будет уместно во всех случаях. Его тоже лучше сочетать обувью на танкетке или каблуке.

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