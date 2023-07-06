6 июля 2023

6 июля 2023 18:45

Не знаете, какую обувь подобрать к образу? - Выбирайте самую неподходящую

CELINE весна-лето 2023

Обувь - пожалуй, самая важная деталь образа. Ее значение трудно переоценить. Именно на нее мы и образаем внимание в первую очередь. Удачно подобранная пара обуви может вытянуть посредственный лук, а ошибка в подборе - напротив, стоить вам испорченного аутфита. И не всегда очевидно, какую именно пару обуви лучше выбрать к тому или иному комбо вещей. Иной раз невольно задумываешься: как было бы здорово, если бы существовал какой-то универсальный закон, помогающий безошибочно определять, какая пара вписывается идеально. Каково было наше удивление, когда мы узнали, что такой закон действительно существует! И он очень прост. Хотя на первый взгляд кажется, что в нем нет абсолютно никакой логики. Речь идет о принципе Wrong Shoes Theory, который уже захватил тикток и умы фэшн-инфлюенсеров и редакторов моды. Рассказываем, что это такое - и как он работает.

Хейли Бибер

Ирина Шейк

На русский название этого принципа можно перевести как "теория неправильной обуви". В принципе, название полностью раскрывает этот механизм. Эта теория гласит, что в случае сомнений нужно выбирать ту обувь, которая на первый взгляд вообще не подходит к вашему образу. Что-то, что по стилистике и настроению максимально далеко от всех остальных вещей. Скажем, если вы собираетесь надеть строгий брючный костюм, то дополнить его лучше не лодочками или лоферами, а кроссовками или кедами. А летящее романтичное платье или соблазнительную комбинацию - массивными ботинками или все теми же кроссовками, хотя на первый взгляд и кажется, что изящные босоножки будут куда более кстати. Но первое впечатление, как водится, обманчиво. Современная мода построена на противоречиях и силе контрастов - потому поощряет самые неожиданные и даже странные сочетания. И комбо с "неподходящей" обувью отлично вписываются в эту философию. Обратите внимание: именно таким подходом руководствуются все модные инфлюенсеры. Белла Хадид и Хейли Бибер носят кроссовки с платьями и юбками - и делают это блестяще. Может, стоит попробовать и вам?

thesymbol.ru


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