1 мая 2025

1 мая 2025 09:11

Обнаружена скрытая причина мигрени

Мигрень может быть связана с состоянием полости рта - к такому выводу пришли австралийские исследователи. Впервые было показано, что у женщин с плохим состоянием зубов и десен чаще возникают мигрени, а также боли в теле и синдром фибромиалгии. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мигрень поражает одного из семи человек, и большинство, примерно три четверти, составляют женщины. Именно поэтому в исследовании приняли участие преимущественно женщины - группа, наиболее уязвимая к хроническим болевым расстройствам, включая мигрень.

У 168 добровольцев ученые оценили самооценку состояния полости рта, а также частоту головных болей, мигреней и болей в животе. Половина участников с наихудшей оценкой гигиены рта регулярно страдала от мигрени.

Также был проанализирован состав микробиоты в слюне. Оказалось, что у страдающих мигренью повышено содержание условно-патогенной бактерии Mycoplasma salivarium во рту - она может участвовать в развитии заболеваний десен. Кроме того, выявлен избыток Bifidobacterium - бактерий, входящих в состав пробиотиков и "здоровых" йогуртов.

Хотя Bifidobacterium считается полезной, авторы предполагают, что в условиях полости рта ее кислотность и устойчивость к фтору могут мешать удалению при чистке зубов и влиять на развитие воспалений.

Ученые отмечают, что это первое исследование, показавшее явную связь между состоянием микробиоты рта и хронической болью у женщин. Улучшение гигиены полости рта может стать простым и доступным способом снижения риска мигрени и других болевых синдромов.


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