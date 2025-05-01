1 мая 2025

1 мая 2025 11:39

Найдено объяснение «бабочкам в животе» во время влюбленности

Анестезиолог Дэвид Каллехо нашел объяснение "бабочкам в животе", которые возникают во время влюбленности. Об этом он рассказал изданию Vanitatis, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил Каллехо, когда человек влюблен, в его организме в большом количестве вырабатываются различные нейромедиаторы, в том числе и адреналин. Последний воздействует на пищеварительную систему, из-за чего усиливается перистальтика кишечника, в желудке ощущается пустота, а также иногда даже возникает желание сходить в туалет. Все эти физические реакции появляются на фоне эмоций, которые преобладают во время влюбленности.

По словам врача, наличие "бабочек в животе" в такие моменты описано во многих культурах. Аналогичным образом организм реагирует, к примеру, на стрессовые ситуации и тревогу. Это еще один аргумент в пользу того, что между биологией и химией имеется тесная связь, добавил доктор.


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