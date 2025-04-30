30 апреля 2025

30 апреля 2025 12:20

Как носить винтаж в 2025-м и не выглядеть старомодно

Мода любит эксперименты, а сочетание винтажа с современными элементами стало одним из главных трендов последних лет. 

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, умение грамотно соединить старинные вещи с актуальными трендами помогает создать по-настоящему уникальный стиль, который выделит вас из толпы. 

Как правильно миксовать разные эпохи в одном образе - разберём далее.

Найдите баланс

Главное правило успешного сочетания - баланс. Если в образе присутствует яркий винтажный элемент, например жакет с подплечниками из 80-х, дополните его базовыми современными вещами: однотонными джинсами, лаконичными ботинками, минималистичными аксессуарами. Не стоит перегружать аутфит деталями из разных временных отрезков - в противном случае образ станет неаккуратным.

Делайте винтаж акцентом

Один винтажный акцент способен сделать весь образ интересным. Это может быть старая сумочка, шёлковый платок или брошь. Главное - позволить винтажной вещи заиграть на фоне современных текстур и силуэтов. Такой подход выглядит особенно элегантно и стильно.

Играйте на контрастах

Смело сочетайте старинные вещи с самыми современными трендами. Например, винтажное кружевное платье прекрасно сочетается с массивными кроссовками, а старая джинсовая куртка отлично смотрится с ультрамодной мини-юбкой из эко-кожи. Контраст создаёт динамику и делает образ живым.
Учитывайте цветовую гамму

Общие цвета - ещё один способ объединить винтаж и современность. Если вы надеваете винтажную блузу в нежных пастельных оттенках, поддержите её современными вещами в той же палитре. Гармония оттенков сделает образ целостным, даже если вещи будут из разных эпох.

Микс винтажных и современных элементов - это творческий процесс, который позволяет выразить индивидуальность.


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