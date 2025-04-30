Сколько жира оптимально скидывать в неделю

Оптимальный темп сброса лишнего веса - терять от 0,5 до 1 кг в неделю. Такой подход позволяет худеть без стресса и вреда для организма, рассказала "Газете.Ru" врач-эндокринолог "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананкина, передает Day.Az.

"Если худеть слишком быстро, это может нарушить обмен веществ. Когда организм резко недополучает калории, он переходит в режим экономии энергии, замедляя метаболизм. Это не только затрудняет дальнейшее похудение, но и может привести к набору веса в будущем. Кроме того, при быстрой потере веса есть риск потерять не только жир, но и мышцы, которые важны для поддержания силы и активности", - объяснила врач.

Резкие изменения веса также могут негативно сказаться на здоровье. Например, это может повлиять на сердце, сосуды, желчный пузырь и другие. Не стоит забывать и о психологической стороне: быстрое похудение часто вызывает стресс, усталость и даже депрессию.

"Чтобы худеть безопасно и эффективно, важно следовать нескольким правилам. Начните с небольшого сокращения калорий - например, уменьшите ежедневный рацион на 500 ккал, чтобы терять в неделю примерно 0,5-1 кг. При этом следите, чтобы питание было разнообразным: добавляйте в меню овощи и фрукты, а также богатые белками и цельнозерновые продукты, а также полезные жиры, чтобы обеспечить организму все необходимые и важные вещества и поддержать энергию", - отметила доктор.

Крайне важно потреблять достаточное количество воды нужно для поддержания обмена веществ и для того, чтобы не испытывать ложное чувство голода, которое иногда возникает из-за недостатка жидкости.