Женщина заметила симптомы смертельного заболевания во время занятий в тренажерном зале

Женщина во время занятий в тренажерном зале почувствовала в груди боль, которая оказалась симптомом смертельного заболевания. Об этом рассказало издание Primerahora, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Занимаясь на тренажере, который имитирует греблю, любительница фитнеса отвела руки назад и почувствовала боль в груди. После этого она отметила странное ощущение бурления в организме. Ее сразу же доставили в больницу, где врачи диагностировали расслоение аорты, которое имеет высокую летальность.

Медики срочно сделали женщине операцию на открытом сердце. Через неделю врачи отправили пациентку домой, но в скором времени ей потребовалось очередное хирургическое вмешательство. Затем последовало долгое восстановление. Несмотря на то что оно прошло успешно, теперь женщине всегда придется следить за артериальным давлением и избегать высокоинтенсивных упражнений.