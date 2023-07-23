Самые модные женские стрижки 2023 года

Главный тренд этого года - стрижки, которые не нуждаются в укладке. Об этом "Газете.Ru" рассказала стилист бьюти-пространства "Шевелюр" Алина Чеченова, передает Day.Az.

"Избегайте сложных стрижек, укладка не должна занимать много времени. Тренд этого года - стрижки, которые не нуждаются в укладке. Например, при стрижке шегги достаточно посушить волосы феном, чтобы получить слегка небрежный французский образ", - рассказала она.

Стрижка паж, популярная в 20-х годах прошлого века, в этом году снова на пике моды.

"Эта стрижка уникальна тем, что на каждом типе волос смотрится по-разному, все зависит от структуры и густоты волос. "Паж" является совокупностью элегантной классики и духа нового времени. Короткие стрижки открывают и вытягивают шею, делая образ беззащитным и нежным, либо дерзким, а это уже зависит от вашего стиля в одежде и предпочтениях в макияже", - пояснила она.

Еще одной актуальной стрижкой, по словам стилиста, в этом году стала бабочка.

"Девушки полюбили эту воздушную и легкую в укладке стрижку. Правильный срез сделает свое дело и волосы будут выглядеть густыми, объемными и ухоженными без тонны укладочных средств", - уточнила она.

Алина Чеченова добавила, что, какую бы стрижку вы ни выбрали, важно не забывать о регулярном уходе за волосами.

"Полезно освежать кончики, делать массаж головы, чтобы улучшить кровообращение, питать волосы масками и другими восстановительными процедурами. Для ежедневного ухода выбирайте только качественный шампунь, подходящий именно вашему типу кожи головы и потребностям ваших волос", - подытожила стилист.