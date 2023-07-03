Хвост Барби: как повторить модную прическу Марго Робби

Даже если вы не следите за новинками кино, о фильме "Барби" Греты Гервиг вы не могли не слышать. Ажиотаж вокруг картины развернулся еще прошлым летом, когда стало известно о старте съемок. С момента появления первых фото Марго Робби и Райана Гослинга со съемочной площадки на модную арену ворвался барбикор. Все вокруг стали поголовно облачаться в розовый, стараясь максимально максимально скопировать образ знаменитой куклы. Сейчас, когда до выхода картины осталось чуть меньше месяца, стиль Барби обрел новую волну популярности. Тем более, что каждый день у нас появляются новые референсы - Марго Робби выходит в свет исключительно в образе своей экранной героини. Так что если вы уже обзавелись парой розовых вещей, пришло время повторить бьюти-образ Барби. А именно - ее культовый хвост.

Прямо сейчас Марго Робби вместе со всей командой фильма находится в Сиднее - там вовсю проходят фотоколлы и вечеринки, приуроченные к скорому выходу картины. И если до сих пор актриса предпочитала носить свои светлые локоны распущенными, для мероприятий в Австралии стилисты решили превратить ее в каноничную Барби. Помимо полосатого платья Hervé Léger, вдохновленного нарядом самой первой Барби, поступившей в продажу в 1959 году, Марго носила и ее оригинальную прическу. И мы предлагаем повторить ее этим летом, тем более, что ничего лучше высокого хвоста для жаркой погоды не придумать.

Итак, в первую очередь вам нужно собрать волосы в гладкий высокий хвост, оставив одну крупную прядь у лица. Отделить ее необходимо не на прямой, а на косой пробор. Чтобы хвост лучше держался, его можно зафиксировать муссом для укладки и лаком. Теперь необходимо создать локоны. Для этого понадобится плойка крупного диаметра. Из пряди у лица необходимо сделать один крупный локон - волосы стоит накручивать от лица. Не забудьте хорошо его зафиксировать, а также придать волосам объем при помощи специального средства - прядь не должна "прилипнуть" к вашему лбу. То же самое необходимо проделать с волосами в хвосте и также зафиксировать. Важно, чтобы средство закрепило локоны, но не склеило их.

thesymbol.ru